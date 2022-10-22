"Динамо" одержало волевую победу над "Локомотивом"

Футболисты московского "Динамо" в субботу победили столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в гостевом матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей голы забили Федор Смолов (33-я минута, с пенальти), Арсен Захарян (64), Даниил Фомин (90+3, с пенальти). У проигравших отличился Франуса Камано (1). На 38-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол Захаряна.

Смолов забил 100-й гол в РПЛ, для этого ему понадобилось 286 матчей. В текущем сезоне на его счету 6 голов в 12 матчах.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 14 матчах. "Локомотив" идет 14-м, имея на счету 12 очков после 14 встреч.