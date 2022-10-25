Сегодня решится судьба Роналду

Нападающий Криштиану Роналду уже сегодня, 25 октября, может возобновить тренировки с первой командой «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам Manchester Evening News, в ближайшие часы состоится беседа между 37-летним португальцем и наставником команды Эриком тен Хагом. По ее итогам будет определена дальнейшая судьба игрока.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Если стороны уладят конфликтную ситуацию, то Криштиану может быть включен в заявку манкунианцев на матч групповой стадии Лиги Европы с молдавским «Шерифом».