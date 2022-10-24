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1 час назад

КДК РФС рассмотрит эпизод с перепутанной футболкой защитника ЦСКА Гайича в матче с "Оренбургом"

Газета.Ruиещё 5

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между »Оренбургом и ЦСКА, в котором защитник армейского клуба Милан Гайич несколько минут играл в майке с именем другого футболиста клуба — Адольфо Гайча, сообщает «Чемпионат.com».

Эпизод с перепутанной футболкой защитника ЦСКА рассмотрит КДК
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорянц.

«КДК рассмотрит эпизод в матче «Оренбург» — ЦСКА с точки зрения нарушения регламента чемпионата. В начале второго тайма в течение нескольких минут футболист ЦСКА Гайич играл в футболке с номером 21. Какое наказание грозит ЦСКА, озвучим на брифинге после заседания», — заявил он.

Гайич несколько минут во втором тайме провел в футболке не со своим номером и именем, после чего ему на это указал главный арбитр Владислав Безбородов. Сербский защитник был вынужден отправиться на скамейку и переодеться.

Футбол,Адольфо Гайч,Владислав Безбородов,РФС,
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