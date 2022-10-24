Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
38 минут назад

Кабмин и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Чемпионат.comиещё 5

Кабмин договорился с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, в российские футбольные лиги будут интегрированы команды из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.

«Занимаемся восстановлением спортивной инфраструктуры. С РФС договорились, что интегрируем местные клубы в наши регулярные чемпионаты по футболу. Всё это делается для того, чтобы новые регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.

Напомним, ранее представители крымского футбола также заявили, что ряд местных команд готов к вступлению в российские лиги.

Футбол,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,РФС,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители