Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол

«Занимаемся восстановлением спортивной инфраструктуры. С РФС договорились, что интегрируем местные клубы в наши регулярные чемпионаты по футболу. Всё это делается для того, чтобы новые регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.