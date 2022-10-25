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41 минуту назад

Яйссле: «Мы хотим сыграть в смелый футбол и напугать «Челси»

Евро-футбол.Руиещё 2

Главный тренер «РБ Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Напомним, в случае победы «пенсионеры» гарантируют себе выход из группы.

«Мы хотим сыграть в смелый футбол и напугать «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы снова будем аутсайдерами. Тем не менее, мы хотим сыграть в смелый футбол и этим самым напугать «Челси», – сказал Яйссле на пресс-конференции в преддверии матча.

Напомним, в первом круге «РБ Зальцбург» сыграл вничью 1:1 с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». У австрийской команды в данный момент 6 очков, а у лидирующих «пенсионеров» – 7. Не стоит забывать и о «Милане», который располагается на третьей строчке с 4 пунктами.

Футбол,Маттиас Яйссле,
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