Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Адана Демирспор»

Названа причина, по которой российский нападающий турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба пропустил последний матч чемпионата Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сообщается, что, вопреки слухам, у Дзюбы нет конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.
«В матче против “Коньяспора” Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание. Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса. Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из за тактики игры без чистых форвардов, выбранной Винченцо Монтеллой», – сообщил источник.
23 октября Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспор», во время игры против «Коньяспора» на чемпионате Турции. До этого россиянин сыграл за турецкую команду 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал Дзюбу «мёртвым футболистом».