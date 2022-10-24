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31 минуту назад

Стало известно, почему Дзюба пропустил матч против «Коньяспора»

Елена Прошина

Названа причина, по которой российский нападающий турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба пропустил последний матч чемпионата Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Адана Демирспор»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что, вопреки слухам, у Дзюбы нет конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

«В матче против “Коньяспора” Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание. Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса. Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из за тактики игры без чистых форвардов, выбранной Винченцо Монтеллой», – сообщил источник.

23 октября Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспор», во время игры против «Коньяспора» на чемпионате Турции. До этого россиянин сыграл за турецкую команду 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал Дзюбу «мёртвым футболистом».

Футбол,Артем Дзюба,Вячеслав Колосков,Винченцо Монтелла,РФС,
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