Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Адана Демирспор»

«В матче против “Коньяспора” Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание. Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса. Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из за тактики игры без чистых форвардов, выбранной Винченцо Монтеллой», – сообщил источник.