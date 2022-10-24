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2 часа назад

Эмери стал новым главным тренером "Астон Виллы"

Газета.Ruиещё 8

Испанский тренер Унаи Эмери покинул «Вильярреал» и возглавил английскую «Астон Виллу». Об этом сообщает официальный сайт команды из Бирмингема.

Эмери возглавил «Астон Виллу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатит 6 миллионов евро испанскому клубу за переход тренера.

Зарплата самого специалиста составит 7 миллионов евро в год. Эмери начнет работу с «Астон Виллой» с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

До Эмери клуб возглавлял Стивен Джеррард. Под его руководством команда в 12-ти турах набрала 12 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем туре «Вилла» в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

Эмери возглавил «Вильярреал» в 2020 году. Ранее он тренировал английский «Арсенал», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Севилью», российский «Спартак» и другие клубы.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании.

Футбол,Фабрицио Романо,Стивен Джеррард,Спартак,
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