Эмери возглавил «Астон Виллу»

Испанский тренер Унаи Эмери покинул «Вильярреал» и возглавил английскую «Астон Виллу». Об этом сообщает официальный сайт команды из Бирмингема.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатит 6 миллионов евро испанскому клубу за переход тренера.

Зарплата самого специалиста составит 7 миллионов евро в год. Эмери начнет работу с «Астон Виллой» с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

До Эмери клуб возглавлял Стивен Джеррард. Под его руководством команда в 12-ти турах набрала 12 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем туре «Вилла» в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

Эмери возглавил «Вильярреал» в 2020 году. Ранее он тренировал английский «Арсенал», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Севилью», российский «Спартак» и другие клубы.