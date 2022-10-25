Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022.

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«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии», – сказал полузащитник «Реала» для FIFA+.

Ранее сообщалось, что Модрич не уйдет из сборной до Евро-2024.

Модрич дебютировал за сборную в марте 2006 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Хорватию (154). С ним в составе команда вышла в финал ЧМ-2018, в котором уступила Франции (2:4).