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1 час назад

Модрич заявил, что уйдет из сборной Хорватии после ЧМ-2022

Sports.ruиещё 3

Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022.

Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии», – сказал полузащитник «Реала» для FIFA+.

Ранее сообщалось, что Модрич не уйдет из сборной до Евро-2024.

Модрич дебютировал за сборную в марте 2006 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Хорватию (154). С ним в составе команда вышла в финал ЧМ-2018, в котором уступила Франции (2:4).

В этом сезоне 37-летний полузащитник провел 14 матчей в составе «Реала», забил три гола и отдал две результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.

Футбол,Лука Модрич,Реал,
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