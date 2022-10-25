В Госдуме отреагировали на требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

«В этой ситуации украинцы будут требовать исключать россиян из всех спортивных федераций на всех конференциях, где это будет возможно. Началось с футбола, скорее всего, так будет и дальше с другими видами спорта. Исключат ли нас? Это вопрос к международной федерации, насколько она хочет быть независимой.



Сегодня Украина потребовала, завтра какая-нибудь другая страна потребует. Конфликтов же много. И если разрешить одной стране исключать Россию, то что можно говорить про другие конфликты, где одни страны начнут требовать исключить другие? Они просто откроют ящик Пандоры. Если главы федерации хотят придерживаться того, что спорт вне политики, они не должны исключать Россию», — заявила Журова «Спорт-Экспрессу».