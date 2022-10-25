Матыцин прокомментировал призывы лишить РФ членства в УЕФА и ФИФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о возможных последствиях исключения России из международных спортивных федераций. Он подчеркнул, что это окажет негативное воздействие на развитие спорта в западных странах. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что во вторник, 25 октября, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал в социальных сетях о том, что направил обращения в ФИФА и УЕФА с просьбой исключить российских спортсменов из этих организаций.

Глава УФА объяснил это тем, что власти России планируют интеграцию футболистов Запорожья, Крыма, Донбасса и Херсонской области в российские спортивные организации.

Матыцин подчеркнул, что проинформирован о заявлении зарубежного коллеги. Он пояснил, что ведомство занимает прежнюю позицию - спорт должен объединять, консолидировать.

У России есть значительный внутренний ресурс, продумана стратегия развития, пояснил министр.

Он предположил, что постепенно мировое сообщество осознает, что отстранение российских атлетов от крупных соревнований приведет к значительным потерям. Зарубежные ассоциации, в частности, утратят потенциал развития своих видов спорта, не смогут реализовать проекты, связанные с его популяризацией.