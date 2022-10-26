Месси установил рекорд Лиги чемпионов, опередив Роналду

Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил израильский "Маккаби" (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2. У парижан мячи забивали Лионель Месси (дважды), Килиан Мбаппе (дважды), Неймар, Шон Гольдберг (автогол) и Карлос Солер.

Фото: Reuters Reuters

В составе хозяев дублем отметился Абдулайе Сек. Аргентинский форвард "ПСЖ" Месси забил свой второй мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Для него это был 23-й гол в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной за карьеру. По этому показателю он обошел португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, у которого 22 таких гола.

В параллельном матче португальская "Бенфика" на своем поле обыграла итальянский "Ювентус" (4:3). "ПСЖ" и "Бенфика" набрали по 11 очков в группе Н и вышли в плей-офф турнира. В заключительном туре "ПСЖ" отправится в гости к "Ювентусу", а "Бенфика" также на выезде померится силами с "Маккаби". Обе встречи пройдут 2 ноября.