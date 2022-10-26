«Уфа» объявила об увольнении главного тренера Дениса Попова

«Мы благодарим Дениса Александровича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале .

Отмечается, что вместе с Денисом Поповым тренерский штаб «Уфы» покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.

Денис Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.