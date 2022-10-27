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41 минуту назад

Экс-форвард сборной России Павлюченко в возрасте 40 лет объявил о завершении карьеры

Газета.Ruиещё 4

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Роман Павлюченко заявил, что решил завершить профессиональную карьеру.

Бронзовый призер Евро-2008 по футболу заявил о завершении карьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сегодня, 27 октября, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 40-летнего нападающего, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.

«Мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

Карьера давно закончена была. Игра за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас понял, что пора окончательно заканчивать. Как видите, нервы уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

На протяжении карьеры нападающий выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», «Кубань» и екатеринбургский «Урал».

В футболке сборной России Павлюченко провел 51 матч, в которых отметился 21-м голом.

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