Бронзовый призер Евро-2008 по футболу заявил о завершении карьеры

«Мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.



Карьера давно закончена была. Игра за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас понял, что пора окончательно заканчивать. Как видите, нервы уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».