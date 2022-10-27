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1 час назад

Игрок "Спартака" Зобнин объяснил, почему просил Карпина не вызывать его в сборную России

Газета.Ruиещё 4

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил, почему просил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его на товарищеский матч против команды Киргизии. Слова Зобнина передает «Матч ТВ».

Игрок "Спартака" объяснил, почему просил Карпина не вызывать его в сборную РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем. С учетом того, что игра была незначимой для нашего футбола, я попросил не вызывать. В будущем мне бы хотелось поберечь свое здоровье», — сказал Зобнин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зобнин принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать одну результативную передачу. В последний раз полузащитник «Спартака» выступал за сборную России в 2021 году, когда национальная команда проводила матчи за выход на чемпионат мира — 2022.

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