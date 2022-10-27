Игрок "Спартака" объяснил, почему просил Карпина не вызывать его в сборную РФ

«Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем. С учетом того, что игра была незначимой для нашего футбола, я попросил не вызывать. В будущем мне бы хотелось поберечь свое здоровье», — сказал Зобнин.