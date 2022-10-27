Роман Павлюченко объявил об окончании карьеры

"Я закончил карьеру еще четыре года назад, а сегодня попрощался с футбольным клубом "Знамя ". Дальше сосредоточусь на Медиалиге. Понял, что уже не могу соответствовать уровню второго дивизиона, так как к нему нужно готовиться серьезным образом. А в "Знамени" я просто передавал свой опыт молодым ребятам", - сказал Павлюченко.