Роман Павлюченко объявил об окончании карьеры

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко завершил карьеру футболиста. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.
"Я закончил карьеру еще четыре года назад, а сегодня попрощался с футбольным клубом "Знамя ". Дальше сосредоточусь на Медиалиге. Понял, что уже не могу соответствовать уровню второго дивизиона, так как к нему нужно готовиться серьезным образом. А в "Знамени" я просто передавал свой опыт молодым ребятам", - сказал Павлюченко.
Последние годы карьеры Павлюченко провел в клубе Второй лиги "Знамя". В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал форварда на восемь матчей за неспортивное поведение.
Павлюченко 40 лет, он выступал в московских "Спартаке", "Локомотиве", екатеринбургском "Урале", краснодарской "Кубани", английском "Тоттенхэме", волгоградском "Роторе", ставропольском "Динамо" и московском "Арарате". Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). В составе национальной команды провел 51 матч и забил 21 гол, в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007), в этих же годах входил в список 33 лучших игроков первенства. Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.