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56 минут назад

Погребняк – о Павлюченко: «Профессиональную карьеру он уже давно завершил»

Евро-футбол.Ру

Чемпион России в составе петербургского «Зенита», а также бывший игрок сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что обладатель кубка России в составе московского «Спартака» и бронзовый призёр чемпионата Европы - 2008 Роман Павлюченко завершил карьеру.

Погребняк – о Павлюченко: «Профессиональную карьеру он уже давно завершил»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Профессиональную карьеру он уже давно завершил», - цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Помимо вышеперечисленных достижений, Роман Павлюченко также является трёхкратным серебряным призёром чемпионата России в составе московского «Спартака», бронзовым призёром чемпионата страны и обладателем кубка России в составе столичного «Локомотива». Является членом Клуба Игоря Нетто.

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