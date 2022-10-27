Погребняк – о Павлюченко: «Профессиональную карьеру он уже давно завершил»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита», а также бывший игрок сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что обладатель кубка России в составе московского «Спартака» и бронзовый призёр чемпионата Европы - 2008 Роман Павлюченко завершил карьеру.