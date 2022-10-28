Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана

Чемпионат.comиещё 35

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная РФ по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться с сборной Узбекистана. Также появлялась информация о том, что сборная России может встретиться с командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Бывший президент Боснии поддержал идею проведения игры.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1).

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители