Сборная РФ по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана

Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться с сборной Узбекистана. Также появлялась информация о том, что сборная России может встретиться с командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Бывший президент Боснии поддержал идею проведения игры.