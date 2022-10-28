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1 час назад

Экс-тренер "Барселоны" Сетьен заявил, что каталонский клуб до сих пор не расплатился с ним

Газета.Ru

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен заявил, что «Барселона», которую он возглавлял ранее, о сих пор не расплатилась с ним после увольнения. Его слова передает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб до сих пор не расплатился с Сетьеном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Финансовый кризис сильно повлиял на это. Я говорю об этом, так как они до сих пор полностью не расплатилась со мной. При этом не собираюсь торопить клуб, готов дать им столько времени, сколько нужно. Все нормально», — сказал Сетьен.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, а 7 августа был уволен после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в плей-офф Лиги чемпионов. Специалист перешел в каталонский клуб из «Реала Бетис».

В настоящее время каталонский клуб возглавляет легенда клуба Хави Эрнандес, который ранее возглавлял катарский клуб «Аль-Садд».

В декабре 2021 года сообщалось, что «Барселона» выплатит €4 млн в качестве компенсации Кике Сетьену.

Футбол,Кике Сетьен,
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