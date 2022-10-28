Каталонский клуб до сих пор не расплатился с Сетьеном

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен заявил, что «Барселона», которую он возглавлял ранее, о сих пор не расплатилась с ним после увольнения. Его слова передает Mundo Deportivo.
«Финансовый кризис сильно повлиял на это. Я говорю об этом, так как они до сих пор полностью не расплатилась со мной. При этом не собираюсь торопить клуб, готов дать им столько времени, сколько нужно. Все нормально», — сказал Сетьен.
Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, а 7 августа был уволен после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в плей-офф Лиги чемпионов. Специалист перешел в каталонский клуб из «Реала Бетис».
В настоящее время каталонский клуб возглавляет легенда клуба Хави Эрнандес, который ранее возглавлял катарский клуб «Аль-Садд».
В декабре 2021 года сообщалось, что «Барселона» выплатит €4 млн в качестве компенсации Кике Сетьену.