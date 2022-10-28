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1 час назад

​Захарян надеется перейти в «Челси» уже в январе

Евро-футбол.Руиещё 5

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что он перейдёт в «Челси» уже в зимнее трансферное окно.

​Захарян надеется перейти в «Челси» уже в январе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что летом Арсен Захарян не смог переехать в Лондон по причине проблем с оплатой трансфера в условиях санкций.

«Я надеюсь, что зимой переговоры продолжатся и к чему-то приведут. Напрямую я с «Челси» не общаюсь, но агенты общаются», - сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

Захарян отметил, что он не собирается переходить из «Динамо» в «Челси» какими-то обходными путями.

«Я много лет в «Динамо», клуб многое дал мне. Конечно, мне хотелось бы, чтобы «Динамо» получило деньги за меня. Хочу отплатить клубу не только игрой», - отметил футболист.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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