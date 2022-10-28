Президент «Адана Демирспор» высказался о возможном уходе Дзюбы

Президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался о возможном уходе из турецкого клуба российского форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

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По его словам, команда не получала предложений по нападающему. «Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

27 октября стало известно, что рыночная стоимость Дзюбы упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Данные опубликовал портал Transfermarkt.