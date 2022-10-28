Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ

Сборная России со счетом 2:4 проиграла команде ОАЭ в товарищеском матче по пляжному футболу. Встреча прошла в пятницу на стадионе "Аль-Шабаб" в Дубае.

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Забытыми мячами в составе сборной ОАЭ отметились Валид Бер Салем (10-я минута), Дахгани Дахгани (24), Саид Эид (27), Ахмад Бахри (32), у российской команды отличились Андрей Новиков (10), Денис Пархоменко (24).

Россияне провели третий, заключительный матч на тренировочных сборах в ОАЭ. 25 октября они со счетом 3:2 переиграли команду ОАЭ, 26 октября победили сборную Белоруссии (5:3).