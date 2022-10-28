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47 минут назад

Черчесов отреагировал на слова о том, что он лучший российский тренер

Елена Прошина

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что находится не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу в свой адрес. Об этом сообщает «Чемпионат».

Черчесов отреагировал на слова о том, что он лучший российский тренер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается разговоров о том, что я сначала лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», – сказал он.

Кроме того, Черчесов ответил на вопрос о том, что он думает о выходе в финал Лиги Европы.

«Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира», – сказал тренер.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Черчесова скоро уволят из «Ференцвароша».

Футбол,Властимил Петржела,Станислав Черчесов,Зенит,
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