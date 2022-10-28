Черчесов отреагировал на слова о том, что он лучший российский тренер

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что находится не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу в свой адрес. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Что касается разговоров о том, что я сначала лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», – сказал он.
Кроме того, Черчесов ответил на вопрос о том, что он думает о выходе в финал Лиги Европы.
«Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира», – сказал тренер.
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Черчесова скоро уволят из «Ференцвароша».