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1 час назад

Форвард "Оренбурга" Сычевой возмутился из-за украденного гола в матче с "Факелом"

Газета.Ruиещё 1

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой выразил свое возмущение тем, что одноклубник Джимми Марин украл у него гол во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

Форвард "Оренбурга" возмутился из-за украденного гола в матче с "Факелом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Насколько непривычно уходить без гола? Все в жизни бывает, поэтому… Обидно. Но Марин не прав, что отобрал у меня гол. Будем разговаривать с ним. На повышенных тонах? Естественно, как без этого», — передает слова Сычевого Telegram-канал спортивного журналиста Тимура Журавеля.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Оренбурга». На 44-й минуте Сычевой пяткой отправил мяч в ворота, но перед самой линией ворот Марин решил добить снаряд.

В составе «Оренбурга» забитыми мячами кроме Марина, оформившего дубль, также отметились Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья с пенальти. У гостей гол на счету Максима Максимова.

Сычевой с 11 голами является одним из трех лидеров гонки бомбардиров РПЛ. Столько же мячей на счету Малкома из «Зенита» и Квинси Промеса из «Спартака».

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