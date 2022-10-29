Неймар поддержал Антони после критики за финт в игре ЛЕ

Неймар поддержал Антони, которого раскритиковали за финт в игре Лиги Европы.

Фото: Sports.ru Sports.ru

В одном из эпизодов матча против «Шерифа» (3:0) вингер «Манчестер Юнайтед» остановил мяч на чужой половине поле и выполнил два разворота на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

За это действие его раскритиковал Пол Скоулз. Эрик тен Хаг сказал, что «внесет коррективы, если это финт ради финта».

«Продолжай, ничего не меняй! Вперед, друг, будь смелым и счастливым», – написал форвард «ПСЖ», опубликовав видео с финтом Антони.