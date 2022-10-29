"Динамо" и "Химки" объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Столичное «Динамо» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра пройдет 29 октября в Москве и начнется в 14.00 по столичному времени.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.
«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.
Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Идову, Черный, Зуев, Казанцев, Малыхин, Ахмаев, Дулаев, Долгов, Садыгов.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения, набрав 23 очка.
«Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. На счету команды девять очков: две победы, три ничьих и девять проигрышей.