"Динамо" и "Химки" объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Столичное «Динамо» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Игра пройдет 29 октября в Москве и начнется в 14.00 по столичному времени.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Идову, Черный, Зуев, Казанцев, Малыхин, Ахмаев, Дулаев, Долгов, Садыгов.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения, набрав 23 очка.