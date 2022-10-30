Каррера предостерег «Спартак» от недооценки аутсайдера РПЛ «Торпедо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что столичная команда может разгромить «Торпедо» в матче 15 го тура МИР РПЛ.
— На домашнем стадионе в таких матчах очки терять нельзя, если претендуешь на чемпионство. Вполне возможно, что «Спартак» разгромит «Торпедо» — уровень команд несопоставим. Но если «красно белые» пропустят первыми, то могут возникнуть большие проблемы, — приводит слова Карреры Sport24.
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо» смотрите 30 октября с 16:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и на сайте matchtv.ru.