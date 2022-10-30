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3 часа назад

Каррера не исключил разгрома «Торпедо» от «Спартака» в матче РПЛ

Матч ТВиещё 10

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что столичная команда может разгромить «Торпедо» в матче 15 го тура МИР РПЛ.

Каррера предостерег «Спартак» от недооценки аутсайдера РПЛ «Торпедо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— На домашнем стадионе в таких матчах очки терять нельзя, если претендуешь на чемпионство. Вполне возможно, что «Спартак» разгромит «Торпедо» — уровень команд несопоставим. Но если «красно белые» пропустят первыми, то могут возникнуть большие проблемы, — приводит слова Карреры Sport24.

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо» смотрите 30 октября с 16:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и на сайте matchtv.ru.

Футбол,Торпедо,Спартак,
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