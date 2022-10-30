Каррера предостерег «Спартак» от недооценки аутсайдера РПЛ «Торпедо»

— На домашнем стадионе в таких матчах очки терять нельзя, если претендуешь на чемпионство. Вполне возможно, что «Спартак» разгромит «Торпедо» — уровень команд несопоставим. Но если «красно белые» пропустят первыми, то могут возникнуть большие проблемы, — приводит слова Карреры Sport24.