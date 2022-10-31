Матч Россия - Таджикистан будет иметь международный статус

"Согласно подписанному договору между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом, это будет официальный международный товарищеский матч, - сообщили в пресс-службе. - Команды смогут максимально сделать шесть замен. Например, если в Бишкеке у сборной России было неограниченное количество замен, то здесь уже будет официальный товарищеский матч, в течение игры команды смогут провести шесть замен".