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22 минуты назад

Футбольный матч Россия - Таджикистан будет иметь официальный международный статус

ТАССиещё 16

Товарищеская встреча между сборными России и Таджикистана по футболу будет иметь статус официального международного матча. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Матч Россия - Таджикистан будет иметь международный статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сентябре россияне встречались с командой Киргизии (2:1), тот матч не имел официального статуса. Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе.

"Согласно подписанному договору между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом, это будет официальный международный товарищеский матч, - сообщили в пресс-службе. - Команды смогут максимально сделать шесть замен. Например, если в Бишкеке у сборной России было неограниченное количество замен, то здесь уже будет официальный товарищеский матч, в течение игры команды смогут провести шесть замен".

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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