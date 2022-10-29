«Локомотив» потерпел девятое поражение в сезоне РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча, состоявшаяся на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой армейской команды со счетом 2:0.

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На 22-й минуте счет в матче открыл полузащитник Хесус Медина. На 95-й минуте игрок ЦСКА Егор Ушаков получил красную карточку и был удален с поля. После этого команды не отличались забитыми голами.

«Газета.Ru» провела тестовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 29 очков. «Локомотив» находится на 14-м месте, набрав 12 баллов.

6 ноября ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ встретится с «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» 6 ноября на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.