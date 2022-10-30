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49 минут назад

"Зенит" победил "Краснодар" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 15 матчей

ТАССиещё 20

Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.

«Зенит» обыграл «Краснодар»
Фото: ТАССТАСС

Единственный мяч на 87-й минуте с пенальти забил Далер Кузяев.

"Краснодар" не может обыграть "Зенит" в девяти матчах подряд. За этот период команда семь раз проиграла и дважды сыграла вничью. В последний раз "Краснодар" смог обыграть петербургскую команду 7 апреля 2018 года (2:1).

"Зенит" одержал третью победу подряд в чемпионате России. Ранее команда обыграла "Пари Нижний Новгород" (3:0) и "Сочи" (7:0). Беспроигрышная серия "Зенита" в играх национального первенства составляет 15 матчей (12 побед, 3 ничьих). В последний раз сине-бело-голубые потерпели поражение в РПЛ во встрече против "Пари НН" (0:1) в последнем туре прошлого сезона.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 15 матчах. "Краснодар" располагается на шестом месте с 24 очками. В следующем туре "Зенит" 5 ноября примет грозненский "Ахмат". "Краснодар" в этот же день на выезде встретится с воронежским "Факелом".

Футбол,Далер Кузяев,Зенит,
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