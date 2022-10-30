ФИФА может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022

Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "Би-Би-Си". Дело в том, что сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела. Как сообщает источник, ранее министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.
В Международной федерации футбола (ФИФА) считают его слова вмешательством в в деятельность федерации футбола страны. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Туниса сыграет в группе с Австралией, Данией и Францией. Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. 15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров. Ранее сообщалось, что суперкомпьютер предсказал сборную, которая выиграет чемпионат мира в Катаре.