ФИФА может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022

Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "Би-Би-Си". Дело в том, что сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела. Как сообщает источник, ранее министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.

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В Международной федерации футбола (ФИФА) считают его слова вмешательством в в деятельность федерации футбола страны. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Туниса сыграет в группе с Австралией, Данией и Францией. Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.