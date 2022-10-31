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49 минут назад

Комментатор Губерниев высмеял футбольный клуб "Химки"

Газета.Ruиещё 5

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о посте подмосковного футбольного клуба «Химки» с отрывком книги Митрополита Митрофана «Правда о русском мате». Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

Комментатор Губерниев высмеял футбольный клуб "Химки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. Можно пожалеть, но уже хочется смеяться. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того, чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Но ничего страшного. Такие недоразумения тоже нужны. Кубок химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что «Химки» проведут внутреннее разбирательство и вынесут решение за нецензурные высказывания главного тренера команды Спартака Гогниева.

29 октября «Химки» на выезде уступили московскому «Динамо» в матче 15 го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:6. Гогниев заменил капитана своей команды Дениса Глушакова на 35 й минуте игры, сопроводив его уход с поля грубыми словами. После свистка на перерыв специалист получил красную карточку. Также Гогниев в перерыве матча в нецензурной форме обратился к журналисту Сергею Дурасову.

Гогниев возглавил «Химки» в начале сентября, сменив на этом посту Николая Писарева. Он стал уже третьим наставником подмосковной команды в этом сезоне.

Под его руководством «Химки» в восьми матчах РПЛ потерпели шесть поражений. Последние две игры завершились с общим счетом 1:11. «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего девять очков.

Футбол,Николай Писарев,Дмитрий Губерниев,Денис Глушаков,Динамо,Спартак,
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