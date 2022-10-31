Комментатор Губерниев высмеял футбольный клуб "Химки"

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. Можно пожалеть, но уже хочется смеяться. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того, чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Но ничего страшного. Такие недоразумения тоже нужны. Кубок химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — сказал Губерниев.