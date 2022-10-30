Гол Головина помог "Монако" одержать победу над "Анже"

«Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришел за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдет, только если за него заплатят серьезные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдет», – сказал Корнеев.