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1 час назад

Гол Александра Головина помог "Монако" одержать победу над "Анже" в чемпионате Франции

Газета.Ruиещё 3

«Монако» со счетом 2:0 обыграл «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Гол Головина помог "Монако" одержать победу над "Анже"
Фото: Газета.ruГазета.ru

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 55-й минуте и на 70-й минуте забил гол. Еще один мяч «Монако» в ворота соперников на 54-й минуте отправил Брил Эмболо.

Эта игра стала для российского футболиста 150-й, проведенной за «Монако», а забитый гол — 16-м в чемпионате Франции.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. На счету команды семь побед, три ничьих и 24 набранных очка.

Лидером чемпионата Франции является «Пари Сен-Жермен», набравший 35 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Тулузой», занимающей десятое место. Матч пройдет 6 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев ответил на вопрос, при каких условиях из клуба может уйти российский полузащитник Александр Головин.

«Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришел за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдет, только если за него заплатят серьезные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдет», – сказал Корнеев.

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