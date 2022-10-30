«Реал» упустил победу над «Жироной»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче 12 го тура испанской Ла Лиги.

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Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. У «сливочных» на 70 й минуте отличился Винисиус Жуниор. «Жирона» сравняла счет после реализованного пенальти в исполнении Кристиана Стуани на 80 й минуте.

На 90 й минуте после просмотра VAR был отменен гол форварда мадридцев Родриго, на 2 й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален Тони Кроос.

«Реал» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (10) идет на 16 м месте.