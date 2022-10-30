Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

«Реал» упустил победу над «Жироной» в матче чемпионата Испании

Матч ТВиещё 2

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче 12 го тура испанской Ла Лиги.

«Реал» упустил победу над «Жироной»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. У «сливочных» на 70 й минуте отличился Винисиус Жуниор. «Жирона» сравняла счет после реализованного пенальти в исполнении Кристиана Стуани на 80 й минуте.

На 90 й минуте после просмотра VAR был отменен гол форварда мадридцев Родриго, на 2 й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален Тони Кроос.

«Реал» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (10) идет на 16 м месте.

В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет на выезде с «Райо Вальекано», «Жирона» дома примет «Атлетик» из Бильбао.

Футбол,Карло Анчелотти,Тони Кроос,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители