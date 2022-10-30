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22 минуты назад

Миранчук забил второй гол за "Торино", поразив ворота "Милана" в матче Серии А

Газета.Ruиещё 3

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил свой второй гол в Серии А, поразив ворота «Милана» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Миранчук забил второй гол за "Торино"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский футболист забил гол на 37-й минуте встречи после передачи от бывшего игрока московского ЦСКА Николы Влашича и увеличил преимущество туринской команды.

Первый гол туринцев на 35-й минуте оформил Коффи Джиджи. После первого тайма «Торино» ведет в матче со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовый онлайн матча «Торино» — «Милан».

Миранчук перешел в команду 11 августа на правах аренды из «Аталанты».

Российский хавбек отличился в первой же игре за туринцев. 14 августа «Торино» на выезде обыграл «Монцу» в матче первого тура Серии А со счетом 2:1. Миранчук открыл счет в первом тайме, однако после первых 45 минут игры футболист был заменен из-за полученного повреждения.

Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда клуб будет вести переговоры с «Аталантой» по поводу выкупа арендованного российского полузащитника Алексея Миранчука.

Футбол,Никола Влашич,Алексей Миранчук,
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