Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

The Athletic: Месси может перейти в "Интер Майами" в 2023 году

Газета.Ruиещё 5

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами» после завершения контракта с французским клубом летом 2023 года. Об этом сообщает The Athletic.

Месси может перейти в "Интер Майами" в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, переход в американский клуб является самым вероятным вариантом для аргентинца. Сообщается, что совладельцы «Интера Майами» Хорхе и Хосе Мас ведут переговоры с отцом Месси — Хорхе Месси. Также аргентинец может продлить контракт с «ПСЖ» или вернуться в «Барселону».

Месси проводит в «ПСЖ» второй сезон. Он покинул «Барселону» в 2021 году. В текущем сезоне форвард принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уровне Лионеля Месси.

Футбол,Хорхе Месси,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители