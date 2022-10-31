Месси может перейти в "Интер Майами" в 2023 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами» после завершения контракта с французским клубом летом 2023 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, переход в американский клуб является самым вероятным вариантом для аргентинца. Сообщается, что совладельцы «Интера Майами» Хорхе и Хосе Мас ведут переговоры с отцом Месси — Хорхе Месси. Также аргентинец может продлить контракт с «ПСЖ» или вернуться в «Барселону».

Месси проводит в «ПСЖ» второй сезон. Он покинул «Барселону» в 2021 году. В текущем сезоне форвард принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».