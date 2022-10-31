Низкую результативность Кокорина объяснили плохой дисциплиной

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов поделился мнением о выступлениях форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

«Когда я впервые увидел Кокорина в составе &quo"Динамо", был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок», — заявил экс-футболист.

Ахмедов объяснил низкую результативность Кокорина тем, что игрока подвели плохой характер и дисциплина.

17 октября Кокорин высказался о возможности возобновить выступления за сборную России. «Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся», — заключил футболист.