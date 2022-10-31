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35 минут назад

Футбольный союз Боснии объявил об отмене матча со сборной России

Алиса Селезнёва

Футбольный союз Боснии и Герцеговины заявил об отмене товарищеского матча со сборной России. Как сообщает «Чемпионат.com», игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Босния и Герцеговина отменила товарищеский матч с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил президент исполнительного совета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович, товарищеская встреча состоится в будущем, однако когда именно — не уточнил.

Напомним, что что футбольные федерации стран договорились о встрече, однако боснийские футболисты начали протестовать против решения своей федерации сыграть с российской командой. В частности, против игры высказались лидеры боснийской сборной — полузащитник Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.

Фанатское объединение сборной BHFanaticos тоже призвало болельщиков бойкотировать игру. Матч также вызвал недовольство у Украинской ассоциации футбола, которая потребовала не допустить его проведения.

Футбол,Миралем Пьянич,Эдин Джеко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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