Босния и Герцеговина отменила товарищеский матч с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины заявил об отмене товарищеского матча со сборной России. Как сообщает «Чемпионат.com», игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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Как отметил президент исполнительного совета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович, товарищеская встреча состоится в будущем, однако когда именно — не уточнил.

Напомним, что что футбольные федерации стран договорились о встрече, однако боснийские футболисты начали протестовать против решения своей федерации сыграть с российской командой. В частности, против игры высказались лидеры боснийской сборной — полузащитник Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.