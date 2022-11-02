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53 минуты назад

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба

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«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров. В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком», который расположился на втором месте с 32 набранными очками.

На текущий момент неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Помимо матча со «Спартаком», сочинский клуб сыграет с «Химками» в РПЛ и московским «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.

Футбол,Вадим Гаранин,Владимир Федотов,Торпедо,Спартак,
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