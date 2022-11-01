Тренер ЦСКА Ямлиханов высказался о стычке Федотова и Абаскаля

Тренер ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о стычке Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем.

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– Главная тема осени для ЦСКА – стычка с Абаскалем в дерби. Как вы ее видели?

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– У меня в руках два планшета, и я до последнего сижу в них и запаздываю в раздевалку. Поэтому момент не видел. История раздутая. Приводят видео какие-то…

Лучшие друзья могут поцапаться – потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию.

– Федотов призывал подняться и Пруцева, который долго лежал на газоне.

– Даню мы отлично знаем по «Сочи». И там, и в ЦСКА много жесткой борьбы, это позволяется на тренировках. Кто-то упал, даже с нарушением, но человек должен терпеть боль, выдерживать высокую планку единоборств.

Федотов спонтанно крикнул Пруцеву вставать. Валентинович очень требовательный, и может жестко крикнуть своему игроку, чтобы тот быстрее поднялся и вернулся в игру. Видимо, Федотов по старой памяти обратился к Дане. Точно не в оскорбление.

– Вашему штабу припоминают и стычку с Тедеско на «Фиште» – с участием Дмитрия Бородина. Что не так произошло?

– Опять же, триггером был не Владимир Валентинович, а спартаковский тренер. Никого не обеляю и не выгораживаю – углубитесь, как все было на самом деле. Провокации, крики, претензии. Наш штаб не позволял себе просто так подобного поведения, это просто ответная реакция. Может, эмоциональная, грубая. Но это тоже перекладывание и раздувание, когда тебя делают крайним.

Безусловно, важно держать себя в рамках. Но когда сталкиваешься с провокациями, с людьми, которые специально тебя заводят…

– Вы же говорите игрокам не вестись в таких случаях. О том же Федотова просил резервный судья.

– Без эмоций это будет уже не Владимир Валентинович. Он передает команде небезразличность, страсть. Каждый матч – мини-сражение, ты должен победить.