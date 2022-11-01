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35 минут назад

Израильский "Хапоэль" собирается выкупить у "Краснодара" Шапи за 1 млн евро

Газета.Ruиещё 10

Израильский футбольный клуб "Хапоэль" из Беэр-Шевы собирается выкупить российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, арендованного у "Краснодара". Об этом сообщает One.

Израильский "Хапоэль" собирается выкупить у "Краснодара" Шапи за 1 млн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, сумма выкупа составляет около € 1 млн. Отмечается, что российский хавбек произвел большое впечатление на руководство "Хапоэля".

"Хапоэль" арендовал Сулейманова у "Краснодара" в прошедшее межсезонье. Футболист будет выступать за израильскую команду на протяжении сезона-2022/23. Стороны заключили арендное соглашение, срок которого истекает 15 июня 2023 года. Сулейманов — воспитанник "Краснодара". Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч, забил 23 мяча и отдал семь результативных передач. Летом 2021 года он перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор", после чего вновь вернулся в "Краснодар".

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отказе во въезде в Польшу Сулейманову.

Футбол,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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