Израильский "Хапоэль" собирается выкупить у "Краснодара" Шапи за 1 млн евро

"Хапоэль" арендовал Сулейманова у "Краснодара" в прошедшее межсезонье. Футболист будет выступать за израильскую команду на протяжении сезона-2022/23. Стороны заключили арендное соглашение, срок которого истекает 15 июня 2023 года. Сулейманов — воспитанник "Краснодара". Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч, забил 23 мяча и отдал семь результативных передач. Летом 2021 года он перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор", после чего вновь вернулся в "Краснодар".