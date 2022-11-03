Комментатор Орлов сравнил Черчесова и Гониева

"Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна, и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер – образец для игроков. Чему он научит своих игроков?", — передает слова Орлова Sport24.