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1 час назад

Комментатор Орлов сравнил Черчесова и Гониева

Газета.Ruиещё 6

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении тренера "Химок" Спартака Гониева, сравнив его с другим осетинским наставником - Станиславом Черчесовым.

Комментатор Орлов сравнил Черчесова и Гониева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна, и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер – образец для игроков. Чему он научит своих игроков?", — передает слова Орлова Sport24.

Напомним, что Гогниев в перерыве матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" в резкой форме обратился к корреспонденту Сергею Дурасову, который работал на этой встрече.

"Кто просил тебя перед матчем такие вопросы задавать? , 100%, , какую-то говорят тебе. Да, интересно ему…" - возмущался Гогниев.

Также он использовал нецензурную брань в адрес своего игрока Дениса Глушакова, когда тот уходил с поля. Гогниев возглавил "Химки" в начале сентября, сменив на этом посту Николая Писарева. Он стал уже третьим наставников подмосковной команды в этом сезоне. Ранее Алексей Игонин призвал Спартака Гогниева следить за футболом с трибуны.

Футбол,Николай Писарев,Алексей Игонин,Геннадий Орлов,Денис Глушаков,Динамо,Спартак,
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