ЦСКА на выезде переиграл "Зенит" в Единой лиге

Московский ЦСКА в гостях переиграл "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 85:80.
В центральном матче очередного игрового дня Единой лиги встречались два сильнейших клуба прошлого сезона - "Зенит" в Санкт-Петербурге принимал ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой московского клуба.
В первой половине ЦСКА выглядел предпочтительнее соперника. В первой четверти армейцы добились преимущества в 7 очков. А к большому перерыву гости выигрывали уже с разницей в 14 очков - 49:35.
Тренерский штаб "Зенита" смог внести коррективы в игру и хозяевам удалось переломить ход встречи. Хозяева отыграли 4 очка в третьей четверти и почти вплотную приблизились к тому, чтобы спасти игру, но ЦСКА был сильнее - 85:80.
Московский клуб одержал седьмую подряд победу в новом сезоне.
Самым результативным игроком у победителей стал сербский центровой Никола Милутинов, набравший 22 очка и добавивший к этому 10 подборов. У хозяев лучшим стал французский разыгрывающий Тома Эртель и россиянин Дмитрий Кулагин, набравшие по 24 очка.