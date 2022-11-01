ЦСКА на выезде переиграл "Зенит" в Единой лиге

Московский ЦСКА в гостях переиграл "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 85:80.

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В центральном матче очередного игрового дня Единой лиги встречались два сильнейших клуба прошлого сезона - "Зенит" в Санкт-Петербурге принимал ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой московского клуба.

В первой половине ЦСКА выглядел предпочтительнее соперника. В первой четверти армейцы добились преимущества в 7 очков. А к большому перерыву гости выигрывали уже с разницей в 14 очков - 49:35.

Тренерский штаб "Зенита" смог внести коррективы в игру и хозяевам удалось переломить ход встречи. Хозяева отыграли 4 очка в третьей четверти и почти вплотную приблизились к тому, чтобы спасти игру, но ЦСКА был сильнее - 85:80.

Московский клуб одержал седьмую подряд победу в новом сезоне.