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1 час назад

«Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 13

Испанский футбольный клуб «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Результаты доступны на сайте турнира.

"Атлетико" проиграл "Порту" и занял последнее место в группе ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команда проиграла португальскому «Порту» в шестом туре группового этапа турнира со счетом 1:2. Мадридцы заняли четвертое место в группе B, набрав пять очков. Они уступили третье место немецкому «Байеру», набравшему такое же количество очков, по дополнительным показателям.

«Атлетико» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов 11-й раз. Клуб является трехкратным победителем Лиги Европы.

Из группы В в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Порту» и бельгийский «Брюгге». В 1/8 финала турнира также вышли «Манчестер Сити», «Наполи», «Реал Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Челси», ПСЖ, «Бенфика», «Интер» и «Ливерпуль».

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