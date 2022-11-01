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36 минут назад

13-летний футболист погиб в ДТП под Ставрополем

Елена Прошина

В результате ДТП на трассе «Кочубей — Минеральные Воды» в Ставропольском крае погиб 13-летний воспитанник футбольной академии «Ротор» Имран Х. За рулем автомобиля находился его 39-летний отец. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомленный источник.

13-летний футболист погиб в ДТП под Ставрополем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, авария произошла 31 октября в Георгиевском округе. Собеседник «КП» отметил, что в какой-то момент Kia Optima, в которой находились футболист и его отец, начала вилять и выехала на встречку, где столкнулась с эвакуатором «Чайка-сервис». Имран Х. сидел на переднем пассажирском сидение машины.

Водитель эвакуатора указывал, что пытался избежать столкновения и свернуть на обочину, но не успел. Оба пассажира Kia Optima получили серьезные травмы и их экстренно госпитализировали, однако 13-летнего футболиста спасти так и не смогли.

В пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю не исключают, что отец Имрана Х. имел проблемы со здоровьем или просто уснул. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

На данный момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.

Футбол,ГИБДД,
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