"Атлетико" впервые при Симеоне не вышел в евровесну

Мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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На пятой минуте счет в матче открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. На 24-й минуте полузащитник Стефен Эуштакиу удвоил преимущество португальской команды. Один мяч «Атлетико» отыграл на 95-й минуте благодаря автоголу защитника «Порту» Ивана Маркано.

По итогам осенней стадии турнира «матрасники» заняли последнее место, уступив помимо португальской команды бельгийскому «Брюгге» и немецкому «Байеру-04». Таким образом, испанская команда пропустит весеннюю стадию еврокубков.

Подобное произошло с мадридской командой впервые под руководством аргентинского специалиста Диего Симеоне. До этого тренер, дважды выходивший в финал Лиги чемпионов и дважды побеждавший в Лиге Европы, всегда проходил в плей-офф еврокубковых турниров.

Всего «Атлетико» 11 раз принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.