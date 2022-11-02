Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

По результатам завершившихся матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D определились 14 из 16 участников плей-офф турнира. К ранее пробившемся в 1/8 финала ЛЧ итальянским "Интеру" и "Наполи", португальским "Порту" и "Бенфике", английским "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Челси", испанскому "Реалу", немецким "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд, бельгийскому "Брюгге", французскому "Пари-Сен Жермен", добавились немецкий "Айнтрахт" и английский "Тоттенхэм".

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За оставшиеся две путевки в плей-офф поборются представители групп E, где итальянский "Милан" будет соперничать за второе место с австрийским "Ред Булл Зальцбург", а также в группе F, в которой украинский "Шахтер" еще сохраняет шансы занять второе место, опередив немецкий "РБ Лейпциг".