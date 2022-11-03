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1 час назад

Губерниев назвал себя легендой российского футбола

Газета.Ruиещё 4

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нашумевшем интервью черногорского футбольного тренера Миодрага Божовича. Тот назвал себя легендой российского футбола.

Губерниев назвал себя легендой российского футбола
Фото: 

«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».

Я не согласен, что легенда российского футбола — это Божович. Легенда российского футбола — это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола.

Очень странное интервью Божовича. Он пловцов, что ли, начал тренировать? Как-то он поплыл», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Божовича в России был тульский «Арсенал». Под его руководством команда заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в Футбольную национальную лигу (сейчас Первая лига) в сезоне 2021/22.

Божович в сезоне 2013/14 привел «Ростов» к победе в Кубке страны, а несколькими годами ранее (сезон 2007/08) выводил пермский «Амкар» в финал.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Зенит,
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