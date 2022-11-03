Губерниев назвал себя легендой российского футбола

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нашумевшем интервью черногорского футбольного тренера Миодрага Божовича. Тот назвал себя легендой российского футбола.
«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».
Я не согласен, что легенда российского футбола — это Божович. Легенда российского футбола — это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола.
Очень странное интервью Божовича. Он пловцов, что ли, начал тренировать? Как-то он поплыл», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
Последним местом работы Божовича в России был тульский «Арсенал». Под его руководством команда заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в Футбольную национальную лигу (сейчас Первая лига) в сезоне 2021/22.
Божович в сезоне 2013/14 привел «Ростов» к победе в Кубке страны, а несколькими годами ранее (сезон 2007/08) выводил пермский «Амкар» в финал.