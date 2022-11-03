Губерниев назвал себя легендой российского футбола

«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит».



Я не согласен, что легенда российского футбола — это Божович. Легенда российского футбола — это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола.



Очень странное интервью Божовича. Он пловцов, что ли, начал тренировать? Как-то он поплыл», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».