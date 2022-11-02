Катар потратил сотни миллионов долларов, чтобы не лишиться ЧМ-2022

Власти Катара организовали слежку за высокопоставленными футбольными чиновниками для того, чтобы страна не лишилась права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года из за массированной критики, сообщается в исследовании Schweizer Radio und Fernsehen.

Фото: © Оргкомитет ЧМ-2022 © Оргкомитет ЧМ-2022

По информации источника, бюджет проекта или «секретной операции», для проведения которой было выделено по меньшей мере 66 агентов, составлял от 387 до 567 миллионов долларов. Основным объектом слежки был ряд чиновников из Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, преследовались также и противники предстоящего чемпионата мира, не входящие в ФИФА. К шпионажу были причастны высшие правительственные круги Катара, в том числе нынешний глава государства.

В исследовании сообщается, что операцию было доверено провести американской компании Global Risk Advisors, состоящей из бывших сотрудников американских спецслужб и возглавляемой бывшим шпионом ЦРУ Кевином Чалкером.

— Швейцария играла центральную роль в этой операции. Главный шпион и его катарские клиенты встречались в Цюрихе — и именно здесь они следили за людьми, — отмечается в материале, — Конечная цель — достижение глобального проникновения. Это делалось для того, чтобы Global Risk Advisors ничего не упустила. Никаких изменений плана, никаких изменений позиции в ФИФА. Цель — абсолютный контроль.

Также сообщается, что Катар потратил 10 млн долларов на слежку за бывшим президентом Немецкого футбольного союза и членом исполнительного комитета ФИФА Тео Цванцигером. Немецкий функционер был «голосом против Катара», поэтому была поставлена задача остановить критику с его стороны с помощью «организации сети людей, которая должна была изменить его позицию в пользу Катара».