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29 минут назад

Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси

Lenta.ru

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону». Его слова приводит Olé.

Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава чемпионата Испании выразил надежду на возвращение Месси после чемпионата мира-2022.

«Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси», — объяснил функционер.

Ранее Месси назвал цель выступления в ПСЖ. Форвард часто говорит внутри французской команды о желании взять крупный трофей. Он не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Футбол,Хавьер Тебас,Лионель Месси,
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