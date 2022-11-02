Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси

«Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси», — объяснил функционер.

Ранее Месси назвал цель выступления в ПСЖ. Форвард часто говорит внутри французской команды о желании взять крупный трофей. Он не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.