Кавазашвили: Дзюбе наплевать на сборную России

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающему «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе не интересно выступление за сборную России. Его слова передает Sport24.
«У Дзюбы в Турции ничего не ладится, какая ему еще сборная? Артему наплевать уже на национальную команду. Нет, он точно не поедет в нее, даже если вдруг его позовут — Дзюбе не до этого. Карпину точно не нужно вызывать Дзюбу на товарищеский матч с Таджикистаном», — сказал Кавазашвили.
В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.
Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет третьим в чемпионате страны, а россиянин пропустил шесть из семи матчей в лиге.
Ранее журналист Салим Манав, работающий на турецком спортивном сайте Ajansspor, заявил об отсутствии конфликта Артема Дзюбы с главным тренером «Аданы» Винченцо Монтеллой.