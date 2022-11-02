Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
40 минут назад

Экс-игрок сборной СССР Кавазашвили заявил, что Дзюбе наплевать на сборную России

Газета.Ru

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающему «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе не интересно выступление за сборную России. Его слова передает Sport24.

Кавазашвили: Дзюбе наплевать на сборную России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У Дзюбы в Турции ничего не ладится, какая ему еще сборная? Артему наплевать уже на национальную команду. Нет, он точно не поедет в нее, даже если вдруг его позовут — Дзюбе не до этого. Карпину точно не нужно вызывать Дзюбу на товарищеский матч с Таджикистаном», — сказал Кавазашвили.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет третьим в чемпионате страны, а россиянин пропустил шесть из семи матчей в лиге.

Ранее журналист Салим Манав, работающий на турецком спортивном сайте Ajansspor, заявил об отсутствии конфликта Артема Дзюбы с главным тренером «Аданы» Винченцо Монтеллой.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Винченцо Монтелла,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители