Кавазашвили: Дзюбе наплевать на сборную России

«У Дзюбы в Турции ничего не ладится, какая ему еще сборная? Артему наплевать уже на национальную команду. Нет, он точно не поедет в нее, даже если вдруг его позовут — Дзюбе не до этого. Карпину точно не нужно вызывать Дзюбу на товарищеский матч с Таджикистаном», — сказал Кавазашвили.